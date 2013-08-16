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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Анжи (мол)
Зенит (мол) - Анжи (мол): обзор матча 16 августа 2013
Зенит (мол)
16.08.2013, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
90+3'
В. Ефимов
7'
М. Загиров
90+4'
Т. Мусалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Анжи (мол)
90'
+5
Вторая желтая
А. Омаров
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Т. Мусалов
ГОЛ! 1:1!
В. Ефимов
90'
+3
Желтая карточка
В. Ефимов
89'
Замена
А. Егоров
️️️️
Д. Чертищев
86'
82'
Замена
С. Махачев
️️️️
М. Загиров
Замена
В. Ефимов
️️️️
А. Закарлюка
73'
Желтая карточка
А. Закарлюка
71'
Замена
П. Осипов
️️️️
Д. Ходаковский
69'
Желтая карточка
Д. Ходаковский
67'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Яковлев
65'
Замена
П. Долгов
️️️️
И. Соловьев
61'
46'
Замена
Т. Патахов
️️️️
И. Абдулавов
42'
Желтая карточка
М. Мусалов
Желтая карточка
Р. Шейдаев
32'
29'
Желтая карточка
А. Омаров
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Загиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
17
Александр Закарлюка
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
73
Павел Осипов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
82
Алексей Макаров
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-1-3-3
88
Рудаков
14
Бадалов
56
Яковлев
67
Чертищев
13
Кубышкин
9
Соловьев
22
Вербицкас
97
Ходаковский
7
Шейдаев
19
Гасилин
17
Закарлюка
3-2-3-2
1
Дженетов
63
Байсонгуров
44
Курбанов
3
Гасанов
90
Чистяков
5
Мусалов
77
Омаров
47
Джамалутдинов
75
Мусалов
99
Абдулавов
71
Загиров
17
Закарлюка
98
Ефимов
98
Ефимов
17
Закарлюка
67
Чертищев
59
Егоров
59
Егоров
67
Чертищев
56
Яковлев
82
Макаров
82
Макаров
56
Яковлев
97
Ходаковский
73
Осипов
73
Осипов
97
Ходаковский
9
Соловьев
91
Долгов
91
Долгов
9
Соловьев
71
Загиров
40
Махачев
40
Махачев
71
Загиров
99
Абдулавов
78
Патахов
78
Патахов
99
Абдулавов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Анжи (мол)
73
Максим Петров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
73
Максим Петров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Зенит (мол) - Анжи (мол)
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
МСА Петровский
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