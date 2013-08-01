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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ростов (мол)
Анжи (мол) - Ростов (мол): обзор матча 01 августа 2013
Анжи (мол)
01.08.2013, четверг, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
3 : 4
Завершен
Ростов (мол)
31'
Т. Мусалов
32'
И. Абдулавов
65'
И. Корголоев
6'
А. Фандеев
7'
А. Кулишев
18'
А. Кулишев
40'
Н. Николич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ростов (мол)
72'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Фандеев
ГОЛ! 3:4!
И. Корголоев
65'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Т. Джамалутдинов
59'
54'
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Степанов
Замена
А. Омаров
️️️️
М. Курбанов
50'
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Николич
46'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Кулишев
40'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Н. Николич
Желтая карточка
М. Мусалов
39'
ГОЛ! 2:3!
И. Абдулавов
32'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мусалов
31'
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Загиров
30'
18'
ГОЛ! 0:3!
А. Кулишев
7'
ГОЛ! 0:2!
А. Кулишев
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Фандеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
5
Мусалов
44
Курбанов
90
Чистяков
44
Удунян
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
66
Сулейманов
99
Абдулавов
71
Загиров
4-1-2-3
13
Чагров
44
Смирнов
68
Зотов
45
Лазуткин
17
Демченко
79
Митин
32
Кулишев
19
Байрамян
30
Степанов
64
Фандеев
23
Николич
44
Курбанов
77
Омаров
77
Омаров
44
Курбанов
71
Загиров
80
Корголоев
80
Корголоев
71
Загиров
47
Джамалутдинов
3
Гасанов
3
Гасанов
47
Джамалутдинов
64
Фандеев
8
Карташов
8
Карташов
64
Фандеев
30
Степанов
50
Козлов
50
Козлов
30
Степанов
32
Кулишев
63
Лепский
63
Лепский
32
Кулишев
23
Николич
18
Камилов
18
Камилов
23
Николич
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ростов (мол)
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
44
Александр Логунов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Анжи (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эльдар Барагунов
(Нальчик)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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