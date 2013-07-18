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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 18 июля 2013
Динамо (мол)
18.07.2013, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
72'
А. Моргунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
90'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
И. Сулейманов
89'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Ю. Удунян
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Моргунов
72'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Ташаев
68'
Желтая карточка
В. Левин
57'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Ильин
57'
48'
Желтая карточка
И. Сулейманов
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Панюков
46'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Гатагов
46'
Желтая карточка
В. Сарамутин
45'
40'
Замена
И. Корголоев
️️️️
Т. Мусалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-3-1-2
39
Фролов
27
Живоглядов
8
Каляшин
17
Иванов
4
Чичерин
9
Гатагов
35
Ильин
27
Сарамутин
88
Ташаев
11
Панюков
26
Отставнов
4-4-2
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
90
Чистяков
5
Мусалов
66
Сулейманов
77
Омаров
52
Магомедов
75
Мусалов
99
Абдулавов
71
Загиров
88
Ташаев
14
Моргунов
14
Моргунов
88
Ташаев
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
11
Панюков
77
Катрич
77
Катрич
11
Панюков
9
Гатагов
88
Левин
88
Левин
9
Гатагов
35
Ильин
17
Горбунов
17
Горбунов
35
Ильин
75
Мусалов
80
Корголоев
80
Корголоев
75
Мусалов
44
Удунян
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
44
Удунян
66
Сулейманов
3
Гасанов
3
Гасанов
66
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
67
Александр Юдин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
78
Тимур Патахов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
78
Тимур Патахов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
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