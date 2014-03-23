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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 марта 2014
Анжи (мол)
23.03.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
41'
А. Омаров
80'
М. Мусалов
60'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
Ю. Удунян
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Мусалов
80'
71'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
А. Макаров
Замена
Т. Мусалов
️️️️
А. Омаров
69'
66'
Замена
Н. Титов
️️️️
М. Мартусевич
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Головин
57'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Середин
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
Т. Джамалутдинов
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Омаров
41'
34'
Замена
С. Середин
️️️️
С. Георгиевский
12'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
5
Мусалов
90
Чистяков
3
Гасанов
44
Удунян
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
17
Мухаммад
77
Омаров
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
4-3-2-1
71
Ревякин
15
Караваев
25
Масютин
23
Чернов
17
Котов
11
Макаров
40
Бавин
24
Мартусевич
13
Георгиевский
22
Ефремов
10
Амбарцумян
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
44
Удунян
77
Омаров
75
Мусалов
75
Мусалов
77
Омаров
24
Мартусевич
49
Титов
49
Титов
24
Мартусевич
13
Георгиевский
17
Середин
17
Середин
13
Георгиевский
11
Макаров
31
Литвинов
31
Литвинов
11
Макаров
Середин
10
Головин
10
Головин
Середин
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
41
Эльвин Муртузов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
2
Петр Янзин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
41
Эльвин Муртузов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
2
Петр Янзин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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