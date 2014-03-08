Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Рубин (мол)
Анжи (мол) - Рубин (мол): обзор матча 08 марта 2014
Анжи (мол)
08.03.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 0
Завершен
Рубин (мол)
20'
Ю. Удунян (П)
76'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Рубин (мол)
90'
+3
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Сикоев
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
Г. Магомедов
85'
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
А. Газимагомедов
79'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Мухаммад
76'
Замена
А. Омаров
️️️️
Т. Джамалутдинов
73'
72'
Замена
А. Миронов
️️️️
Г. Сергеев
69'
Замена
М. Бабичев
️️️️
А. Пащенко
63'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Н. Михайлов
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Д. Дибиргаджиев
63'
62'
Желтая карточка
Н. Михайлов
Желтая карточка
Т. Джамалутдинов
61'
55'
Замена
Ю. Литке
️️️️
А. Кузнецов
46'
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
С. Нурмурадов
Желтая карточка
Ю. Удунян
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Удунян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-2-3-2
1
Дженетов
44
Курбанов
90
Чистяков
3
Гасанов
5
Мусалов
44
Удунян
52
Магомедов
47
Джамалутдинов
33
Газимагомедов
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
3-1-3-3
70
Щетинин
83
Кузнецов
82
Михайлов
28
Сорокин
2
Петролай
57
Лобанов
26
Пащенко
97
Ахметов
70
Сикоев
41
Нурмурадов
38
Сергеев
52
Магомедов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
52
Магомедов
33
Газимагомедов
49
Кузьмин
49
Кузьмин
33
Газимагомедов
47
Джамалутдинов
77
Омаров
77
Омаров
47
Джамалутдинов
9
Дибиргаджиев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
9
Дибиргаджиев
38
Сергеев
84
Миронов
84
Миронов
38
Сергеев
26
Пащенко
6
Бабичев
6
Бабичев
26
Пащенко
82
Михайлов
9
Шпитальный
9
Шпитальный
82
Михайлов
70
Сикоев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
70
Сикоев
83
Кузнецов
15
Литке
15
Литке
83
Кузнецов
41
Нурмурадов
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
41
Нурмурадов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Рубин (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
38
Магомед Гамидов
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
38
Магомед Гамидов
ЦП
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Анжи (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+