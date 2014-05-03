Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Анжи (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 03 мая 2014
Анжи (мол)
03.05.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
6'
В. Соболев
36'
Ш. Гасанов
52'
Т. Мусалов
89'
Т. Джамалутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ахмат (мол)
ГОЛ! 4:0!
Т. Джамалутдинов
89'
Замена
М. Саидов
️️️️
Р. Умаров
87'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Ю. Кузьмин
74'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
М. Мусалов
63'
61'
Желтая карточка
М. Фусейни
ГОЛ! 3:0!
Т. Мусалов
52'
46'
Замена
А. Бацуев
️️️️
С. Барзукаев
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
И. Абдулавов
46'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
В. Соболев
46'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Гасанов
36'
15'
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
А. Ганюшкин
ГОЛ! 1:0!
В. Соболев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
20
Бекхан Усманов
ЦП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
62
Мансур Батыров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
61
Магомед Боршаев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
5
Мусалов
90
Чистяков
3
Гасанов
44
Удунян
19
Соболев
52
Магомедов
17
Мухаммад
49
Кузьмин
99
Абдулавов
11
Умаров
4-3-1-1
91
Докуев
44
Кадиев
88
Яшин
4
Тагилов
97
Тагиров
20
Усманов
37
Фусейни
94
Барзукаев
10
Майсултанов
10
Кадыров
5
Мусалов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
5
Мусалов
99
Абдулавов
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
99
Абдулавов
11
Умаров
59
Саидов
59
Саидов
11
Умаров
19
Соболев
75
Мусалов
75
Мусалов
19
Соболев
49
Кузьмин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
49
Кузьмин
45
Ганюшкин
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
45
Ганюшкин
94
Барзукаев
95
Бацуев
95
Бацуев
94
Барзукаев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
62
Мансур Батыров
ЦЗ
65
Арби Муслуев
ЦФ
61
Магомед Боршаев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
62
Мансур Батыров
ЦЗ
65
Арби Муслуев
ЦФ
61
Магомед Боршаев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Анжи (мол) - Ахмат (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эльдар Барагунов
(Нальчик)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+