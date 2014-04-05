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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Динамо (мол)
Анжи (мол) - Динамо (мол): обзор матча 05 апреля 2014
Анжи (мол)
05.04.2014, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
43'
Р. Умаров
34'
Р. Зобнин
46'
М. Кузьмин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Динамо (мол)
89'
Замена
В. Левин
️️️️
В. Сарамутин
86'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Катрич
84'
Желтая карточка
А. Каташевский
82'
Желтая карточка
В. Сарамутин
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Ю. Удунян
79'
71'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
А. Каляшин
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Ю. Кузьмин
70'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
Г. Магомедов
62'
61'
Замена
А. Ильин
️️️️
М. Кузьмин
56'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Максименко
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
54'
49'
Желтая карточка
Е. Данилкин
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Кузьмин
ГОЛ! 1:1!
Р. Умаров
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зобнин
31'
Желтая карточка
Г. Морозов
Желтая карточка
А. Чистяков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
5
Мусалов
90
Чистяков
3
Гасанов
44
Удунян
75
Мусалов
52
Магомедов
49
Кузьмин
77
Омаров
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
4-2-3-1
1
Шунин
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
18
Морозов
27
Сарамутин
47
Зобнин
88
Ташаев
6
Кузьмин
77
Катрич
96
Максименко
52
Магомедов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
52
Магомедов
44
Удунян
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
44
Удунян
49
Кузьмин
17
Мухаммад
17
Мухаммад
49
Кузьмин
9
Дибиргаджиев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
9
Дибиргаджиев
6
Кузьмин
35
Ильин
35
Ильин
6
Кузьмин
96
Максименко
18
Каташевский
18
Каташевский
96
Максименко
27
Сарамутин
88
Левин
88
Левин
27
Сарамутин
77
Катрич
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Катрич
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
8
Каляшин
27
Живоглядов
27
Живоглядов
8
Каляшин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Динамо (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Динамо (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Васильченко
(Майкоп)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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