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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Анжи (мол)
Амкар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 09 ноября 2013
Амкар (мол)
09.11.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
40'
Е. Тюкалов (П)
2'
Т. Мусалов
51'
Т. Мусалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Анжи (мол)
90'
+3
Замена
Э. Муртузов
️️️️
А. Омаров
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Н. Голдобин
88'
87'
Замена
М. Загиров
️️️️
И. Корголоев
Замена
Э. Гагиты
️️️️
В. Емельяненко
83'
72'
Желтая карточка
М. Мусалов
72'
Замена
С. Махачев
️️️️
Т. Мусалов
Замена
Е. Парамонов
️️️️
К. Сидоренко
66'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
В. Чухланцев
64'
Замена
С. Шаюнов
️️️️
М. Новакович
57'
51'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мусалов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Тюкалов
40'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Панцырев
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
78
Павел Новых
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
2-1-3-3-1
32
Коновалов
44
Пермяков
45
Придюк
38
Алейников
96
Чухланцев
36
Панцырев
13
Новакович
63
Сидоренко
7
Тюкалов
10
Урхов
79
Заботин
3-2-4
1
Дженетов
90
Чистяков
63
Байсонгуров
3
Гасанов
44
Удунян
5
Мусалов
80
Корголоев
77
Омаров
52
Магомедов
75
Мусалов
13
Новакович
14
Шаюнов
14
Шаюнов
13
Новакович
Емельяненко
73
Гагиты
73
Гагиты
Емельяненко
96
Чухланцев
3
Емельяненко
3
Емельяненко
96
Чухланцев
36
Панцырев
97
Голдобин
97
Голдобин
36
Панцырев
63
Сидоренко
11
Парамонов
11
Парамонов
63
Сидоренко
Голдобин
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
Голдобин
77
Омаров
41
Муртузов
41
Муртузов
77
Омаров
75
Мусалов
40
Махачев
40
Махачев
75
Мусалов
80
Корголоев
71
Загиров
71
Загиров
80
Корголоев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Анжи (мол)
78
Павел Новых
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
78
Павел Новых
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Амкар (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Звезда
Новости команд
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Амкар (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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