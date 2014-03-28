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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Анжи (мол)
Урал (мол) - Анжи (мол): обзор матча 28 марта 2014
Урал (мол)
28.03.2014, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
3 : 1
Завершен
Анжи (мол)
42'
А. Соболев
54'
А. Гошоков
90+1'
Н. Дурандин
84'
Ю. Удунян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Анжи (мол)
ГОЛ! 3:1!
Н. Дурандин
90'
+1
Замена
А. Дорожинский
️️️️
М. Филиппов
88'
87'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
Т. Джамалутдинов
84'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Удунян
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Кашкаров
79'
Желтая карточка
Л. Гвалия
77'
69'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
А. Омаров
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
59'
57'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
ГОЛ! 2:0!
А. Гошоков
54'
46'
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
А. Гошоков
️️️️
М. Сергеев
46'
Замена
Л. Гвалия
️️️️
К. Берхамов
46'
Замена
А. Вакурин
️️️️
А. Герасимов
46'
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Белозеров
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
22
Игорь Кот
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
31
Никита Тихонов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Лаша Гвалия
ЦП
36
Роман Маркелов
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-5-2
22
Кот
38
Омарбеков
93
Герасимов
63
Белозеров
53
Нисафутдинов
42
Филиппов
94
Кашкаров
7
Берхамов
31
Тихонов
11
Сергеев
0
Соболев
4-4-2
1
Дженетов
44
Удунян
90
Чистяков
3
Гасанов
5
Мусалов
52
Магомедов
33
Газимагомедов
17
Мухаммад
77
Омаров
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
7
Берхамов
7
Гвалия
7
Гвалия
7
Берхамов
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
93
Герасимов
23
Вакурин
23
Вакурин
93
Герасимов
42
Филиппов
32
Дорожинский
32
Дорожинский
42
Филиппов
63
Белозеров
5
Багаев
5
Багаев
63
Белозеров
11
Сергеев
19
Гошоков
19
Гошоков
11
Сергеев
94
Кашкаров
10
Юсупов
10
Юсупов
94
Кашкаров
77
Омаров
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
77
Омаров
17
Мухаммад
49
Кузьмин
49
Кузьмин
17
Мухаммад
Джамалутдинов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
Джамалутдинов
9
Дибиргаджиев
75
Мусалов
75
Мусалов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Урал (мол)
Анжи (мол)
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Роман Маркелов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Роман Маркелов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Урал (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Манеж «Урал»
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