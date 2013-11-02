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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Урал (мол)
Анжи (мол) - Урал (мол): обзор матча 02 ноября 2013
Анжи (мол)
02.11.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 1
Завершен
Урал (мол)
82'
Т. Мусалов (П)
86'
Ю. Удунян
72'
И. Шамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Урал (мол)
Замена
С. Махачев
️️️️
Т. Джамалутдинов
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ю. Удунян
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мусалов
82'
81'
Замена
Р. Киреев
️️️️
Э. Гулиев
77'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
М. Филиппов
74'
Желтая карточка
Н. Иванов
72'
ГОЛ! 0:1!
И. Шамов
62'
Замена
А. Вакурин
️️️️
М. Вьештица
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Г. Магомедов
60'
50'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
М. Сергеев
️️️️
Ю. Кириллов
46'
Замена
П. Паршин
️️️️
Р. Набиуллин
Желтая карточка
А. Омаров
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
59
Павел Паршин
ЦЗ
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
3-2-4
1
Дженетов
44
Курбанов
90
Чистяков
3
Гасанов
5
Мусалов
44
Удунян
77
Омаров
80
Корголоев
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
3-5-2
99
Арапов
83
Набиуллин
38
Омарбеков
16
Вьештица
19
Шамов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
42
Кириллов
10
Иванов
0
Соболев
71
Гулиев
47
Джамалутдинов
40
Махачев
40
Махачев
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
71
Загиров
71
Загиров
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
75
Мусалов
75
Мусалов
52
Магомедов
42
Филиппов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
42
Филиппов
83
Набиуллин
59
Паршин
59
Паршин
83
Набиуллин
42
Кириллов
11
Сергеев
11
Сергеев
42
Кириллов
0
Соболев
81
Дурандин
81
Дурандин
0
Соболев
71
Гулиев
72
Киреев
72
Киреев
71
Гулиев
16
Вьештица
23
Вакурин
23
Вакурин
16
Вьештица
Остались в запасе
Анжи (мол)
Урал (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
41
Эльвин Муртузов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
55
Евгений Шумихин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
41
Эльвин Муртузов
ЦП
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Остались в запасе
55
Евгений Шумихин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Анжи (мол) - Урал (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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