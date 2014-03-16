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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Анжи (мол)
Спартак М (мол) - Анжи (мол): обзор матча 16 марта 2014
Спартак М (мол)
16.03.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
А. Газимагомедов
Замена
А. Федотов
️️️️
А. Лисинков
89'
Желтая карточка
В. Винниченко
85'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Д. Буранов
84'
83'
Желтая карточка
А. Чистяков
76'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Р. Умаров
Замена
А. Иванушкин
️️️️
А. Федчук
74'
73'
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
Ю. Удунян
Замена
П. Глоба
️️️️
З. Бакаев
70'
56'
Замена
А. Омаров
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Е. Ежов
️️️️
А. Степанов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Данила Буранов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
76
Павел Глоба
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-3-2-1
57
Аверкиев
94
Степанов
40
Винниченко
44
Лисинков
96
Лихачев
88
Буранов
83
Пантелеев
99
Гулиев
17
Зуев
7
Бакаев
10
Федчук
4-4-2
1
Дженетов
44
Удунян
90
Чистяков
3
Гасанов
5
Мусалов
47
Джамалутдинов
33
Газимагомедов
17
Мухаммад
52
Магомедов
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
44
Лисинков
19
Федотов
19
Федотов
44
Лисинков
7
Бакаев
76
Глоба
76
Глоба
7
Бакаев
10
Федчук
68
Иванушкин
68
Иванушкин
10
Федчук
88
Буранов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
88
Буранов
94
Степанов
66
Ежов
66
Ежов
94
Степанов
44
Удунян
49
Кузьмин
49
Кузьмин
44
Удунян
17
Мухаммад
77
Омаров
77
Омаров
17
Мухаммад
33
Газимагомедов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
33
Газимагомедов
11
Умаров
75
Мусалов
75
Мусалов
11
Умаров
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Анжи (мол)
59
Максим Ермаков
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
11
Владлен Бабаев
АП
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Спартак М (мол) - Анжи (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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