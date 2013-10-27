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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Анжи (мол)
Кубань (мол) - Анжи (мол): обзор матча 27 октября 2013
Кубань (мол)
27.10.2013, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 1
Завершен
Анжи (мол)
71'
Ю. Удунян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Анжи (мол)
88'
Замена
Э. Муртузов
️️️️
Т. Джамалутдинов
Замена
К. Волчков
️️️️
Р. Салимов
86'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Каусаров
81'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
К. Кертанов
79'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Удунян
Желтая карточка
К. Кертанов
70'
Желтая карточка
Р. Салимов
65'
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Петриашвили
56'
27'
Замена
И. Корголоев
️️️️
Т. Мусалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
52
Гасан Магомедов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
40
Салим Махачев
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-3-3-1
45
Сиукаев
17
Тигиев
44
Журавлев
62
Хачатурян
10
Букия
96
Каусаров
31
Каретник
5
Салимов
18
Кертанов
52
Лобкарев
92
Петриашвили
3-2-4
1
Дженетов
44
Курбанов
63
Байсонгуров
3
Гасанов
44
Удунян
5
Мусалов
52
Магомедов
77
Омаров
47
Джамалутдинов
75
Мусалов
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
92
Петриашвили
18
Кертанов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
18
Кертанов
5
Салимов
4
Волчков
4
Волчков
5
Салимов
96
Каусаров
22
Завезен
22
Завезен
96
Каусаров
75
Мусалов
80
Корголоев
80
Корголоев
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
41
Муртузов
41
Муртузов
47
Джамалутдинов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Анжи (мол)
10
Егор Рудковский
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
10
Егор Рудковский
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кубань (мол) - Анжи (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эльдар Барагунов
(Нальчик)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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