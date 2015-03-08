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    Андрей Мищенко - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Петрович
    Фамилия Мищенко
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1991 (31 год)
    Рост 193
    Вес 88
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпик 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    17.05.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 2:1 Металлист (Харьков)
    09.05.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:1 Олимпик (Донецк)
    04.05.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:0 Металлург (Запорожье)
    26.04.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 4:1 Олимпик (Донецк)
    19.04.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:5 Днепр (Днепр)
    11.04.2015 Был в запасе Металлург (Донецк) 4:2 Олимпик (Донецк)
    03.04.2015 84' -90' Олимпик (Донецк) 1:2 Говерла (Ужгород)
    15.03.2015 46' -90' Шахтер (Донецк) 6:0 Олимпик (Донецк)
    08.03.2015 84' -90' Олимпик (Донецк) 0:1 Динамо (Киев)
    28.02.2015 1' -90' Заря (Луганск) 5:1 Олимпик (Донецк)
    06.12.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Ворскла (Полтава)
    29.11.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 2:1 Черноморец (Одесса)
    22.11.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    09.11.2014 1' -90' Волынь (Луцк) 4:0 Олимпик (Донецк)
    02.11.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 0:0 Олимпик (Донецк)
    18.10.2014 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:2 Олимпик (Донецк)
    90'
    04.10.2014 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:0 Карпаты (Львов)
    50'
    22.09.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 5:0 Олимпик (Донецк)
    13.09.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 3:2 Металлург (Донецк)
    30.08.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    15.08.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 0:5 Шахтер (Донецк)
    09.08.2014 Был в запасе Динамо (Киев) 0:0 Олимпик (Донецк)
    03.08.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:0 Заря (Луганск)
    26.07.2014 71' -90' Черноморец (Одесса) 4:0 Олимпик (Донецк)
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