Андрей Мищенко - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мищенко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мищенко
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|17.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|09.05.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Олимпик (Донецк)
|04.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|19.04.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:5
|Днепр (Днепр)
|11.04.2015
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Олимпик (Донецк)
|03.04.2015
|84' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|15.03.2015
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:0
|Олимпик (Донецк)
|08.03.2015
|84' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Динамо (Киев)
|28.02.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|5:1
|Олимпик (Донецк)
|06.12.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|29.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:0
|Олимпик (Донецк)
|02.11.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|18.10.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:2
|Олимпик (Донецк)
|90'
|04.10.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|50'
|22.09.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Олимпик (Донецк)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Металлург (Донецк)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|15.08.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|09.08.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|03.08.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Заря (Луганск)
|26.07.2014
|71' -90'
|Черноморец (Одесса)
|4:0
|Олимпик (Донецк)