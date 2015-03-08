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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Динамо К
Олимпик - Динамо К: обзор матча 08 марта 2015
Олимпик
08.03.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
90+4'
Н. Бурда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Динамо К
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурда
Пас отдал
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Гришко
90'
+1
Желтая карточка
И. Литовка
85'
Замена
А. Мищенко
️️️️
Г. Кадымян
84'
77'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ю. Бельханда
73'
Желтая карточка
Антунеш
73'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
Замена
М. Драченко
️️️️
Ш. Иса
64'
Замена
В. Лебедь
️️️️
В. Лысенко
46'
Желтая карточка
А. Дитятьев
42'
Вторая желтая
К. Дорошенко
39'
Желтая карточка
К. Дорошенко
33'
26'
Замена
А. Кравец
️️️️
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
8
Владимир Доронин
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
23
Шериф Иса
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
11
Моха
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-2-2-2
72
Литовка
30
Иванов
4
Гришко
54
Дитятьев
13
Огиря
8
Доронин
19
Тищенко
23
Дорошенко
23
Иса
92
Кадымян
7
Лысенко
4-4-1-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
6
Бурда
5
Антунеш
21
Вида
20
Бельханда
29
Буяльский
17
Ленс
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
70
Мбокани
23
Иса
7
Драченко
7
Драченко
23
Иса
92
Кадымян
22
Мищенко
22
Мищенко
92
Кадымян
7
Лысенко
15
Лебедь
15
Лебедь
7
Лысенко
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
20
Бельханда
91
Теодорчик
91
Теодорчик
20
Бельханда
17
Ленс
11
Кравец
11
Кравец
17
Ленс
Остались в запасе
Олимпик
Динамо К
18
Игорь Семенина
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
1
Заури Махарадзе
ВР
11
Моха
ЦП
28
Евгений Чумак
ЦП
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
1
Заури Махарадзе
ВР
11
Моха
ЦП
Остались в запасе
28
Евгений Чумак
ЦП
1
Артур Рудько
ВР
3
Бетао
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Олимпик - Динамо К
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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