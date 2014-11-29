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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Черноморец
Олимпик - Черноморец: обзор матча 29 ноября 2014
Олимпик
29.11.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
50'
Е. Паст (АГ)
56'
Моха
37'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Черноморец
Замена
В. Лысенко
️️️️
Ш. Иса
78'
77'
Замена
А. Шиндер
️️️️
И. Бобко
77'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 2:1!
Моха
Пас отдал
Г. Кадымян
56'
Желтая карточка
И. Семенина
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Паст
50'
Замена
И. Семенина
️️️️
А. Сытник
46'
Желтая карточка
В. Огиря
42'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Назаренко
Желтая карточка
М. Драченко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
18
Игорь Семенина
ЦП
30
Евгений Одинцов
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Махарадзе
22
Мищенко
13
Огиря
4
Гришко
30
Иванов
33
Олейник
7
Драченко
11
Моха
23
Иса
92
Кадымян
9
Сытник
4-4-1-1
44
Паст
22
Зубейко
4
Тейку
39
Опанасенко
77
Кутас
19
Гай
17
Аржанов
9
Назаренко
8
Ковальчук
21
Бобко
19
Фомин
9
Сытник
18
Семенина
18
Семенина
9
Сытник
23
Иса
7
Лысенко
7
Лысенко
23
Иса
19
Гай
9
Диденко
9
Диденко
19
Гай
21
Бобко
7
Шиндер
7
Шиндер
21
Бобко
Остались в запасе
Олимпик
Черноморец
30
Евгений Одинцов
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
30
Евгений Одинцов
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Олимпик - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
имени Банникова
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