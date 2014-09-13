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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Металлург
Олимпик - Металлург: обзор матча 13 сентября 2014
Олимпик
13.09.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Металлург
21'
К. Дорошенко
60'
А. Сытник
90+1'
И. Семенина
7'
Д. Лазич
90+4'
Д. Лазич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Металлург
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Лазич
ГОЛ! 3:1!
И. Семенина
Пас отдал
Моха
90'
+1
Замена
Г. Кадымян
️️️️
А. Сытник
86'
85'
Замена
М. Задерака
️️️️
В. Чечер
Замена
И. Семенина
️️️️
Ш. Иса
73'
71'
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
Н. Морозюк
Замена
Моха
️️️️
К. Дорошенко
65'
62'
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Адорно
ГОЛ! 2:1!
А. Сытник
Пас отдал
М. Драченко
60'
Желтая карточка
А. Дитятьев
32'
Желтая карточка
А. Сытник
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Дорошенко
21'
20'
Желтая карточка
А. Нойок
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
30
Евгений Одинцов
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
11
Моха
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
4-2-3-1
72
Литовка
30
Иванов
4
Гришко
13
Огиря
54
Дитятьев
7
Драченко
19
Тищенко
23
Дорошенко
23
Иса
6
Еременко
9
Сытник
3-1-4-1-1
13
Бандура
22
Барановский
44
Чечер
5
Путивцев
55
Нойок
10
Лазич
8
Нельсон
9
Овсепян
6
Морозюк
13
Макридис
21
Адорно
23
Иса
18
Семенина
18
Семенина
23
Иса
23
Дорошенко
11
Моха
11
Моха
23
Дорошенко
9
Сытник
92
Кадымян
92
Кадымян
9
Сытник
44
Чечер
20
Задерака
20
Задерака
44
Чечер
6
Морозюк
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
6
Морозюк
21
Адорно
19
Федотов
19
Федотов
21
Адорно
Остались в запасе
Олимпик
Металлург
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
30
Евгений Одинцов
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
79
Юрий Панькив
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
30
Евгений Одинцов
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Олимпик - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
имени Банникова
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