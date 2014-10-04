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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Карпаты
Олимпик - Карпаты: обзор матча 04 октября 2014
Олимпик
04.10.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
65'
К. Дорошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Карпаты
90'
+4
Желтая карточка
А. Гитченко
Желтая карточка
В. Гельзин
90'
+2
Замена
А. Дитятьев
️️️️
К. Дорошенко
85'
81'
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
В. Гельзин
️️️️
Моха
80'
79'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
76'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
76'
Пенальти не реализован!
П. Ксенз
Желтая карточка
З. Махарадзе
75'
72'
Замена
М. Кополовец
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
И. Тищенко
70'
ГОЛ! 1:0!
К. Дорошенко
Пас отдал
Моха
65'
Замена
И. Семенина
️️️️
А. Сытник
60'
Желтая карточка
А. Мищенко
50'
46'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
А. Чачуа
34'
Желтая карточка
П. Ксенз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
70
Иван Лобай
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-3-2-1
1
Махарадзе
30
Иванов
4
Гришко
13
Огиря
22
Мищенко
7
Драченко
11
Моха
19
Тищенко
23
Дорошенко
23
Иса
9
Сытник
3-3-3-1
23
Мисак
32
Пластун
6
Балажиц
4
Гитченко
19
Ксенз
9
Мартынюк
11
Мирошниченко
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Чачуа
11
Моха
10
Гельзин
10
Гельзин
11
Моха
9
Сытник
18
Семенина
18
Семенина
9
Сытник
23
Дорошенко
54
Дитятьев
54
Дитятьев
23
Дорошенко
32
Голодюк
18
Кополовец
18
Кополовец
32
Голодюк
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
8
Чачуа
7
Сергийчук
7
Сергийчук
8
Чачуа
Остались в запасе
Олимпик
Карпаты
72
Игорь Литовка
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
72
Игорь Литовка
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Олимпик - Карпаты
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
имени Банникова
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