Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Олимпик
Шахтер - Олимпик: обзор матча 15 марта 2015
Шахтер
15.03.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Олимпик
8'
Д. Срна (П)
38'
Марлос
39'
Марлос
43'
А. Гладкий
57'
Тайсон
87'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Олимпик
ГОЛ! 6:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Марлос
87'
Замена
Фернандо
️️️️
Илсиньо
73'
70'
Замена
Моха
️️️️
Г. Кадымян
Замена
Дентиньо
️️️️
Д. Срна
70'
Желтая карточка
Д. Срна
66'
Замена
Фред
️️️️
Т. Степаненко
64'
ГОЛ! 5:0!
Тайсон
Пас отдал
А. Тейшейра
57'
46'
Замена
М. Драченко
️️️️
В. Лебедь
46'
Замена
А. Мищенко
️️️️
А. Дитятьев
Желтая карточка
Марлос
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Илсиньо
43'
ГОЛ! 3:0!
Марлос
39'
ГОЛ! 2:0!
Марлос
Пас отдал
А. Гладкий
38'
Желтая карточка
Тайсон
36'
Желтая карточка
А. Тейшейра
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Срна
8'
7'
Желтая карточка
В. Лебедь
6'
Желтая карточка
А. Дитятьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Фред
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
11
Моха
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
4-1-3-2
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Тейшейра
10
Марлос
11
Тайсон
20
Гладкий
4-1-2-1-2
72
Литовка
13
Огиря
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
15
Лебедь
19
Тищенко
8
Доронин
23
Иса
92
Кадымян
7
Лысенко
33
Срна
31
Дентиньо
31
Дентиньо
33
Срна
77
Илсиньо
20
Фернандо
20
Фернандо
77
Илсиньо
27
Степаненко
7
Фред
7
Фред
27
Степаненко
54
Дитятьев
22
Мищенко
22
Мищенко
54
Дитятьев
15
Лебедь
7
Драченко
7
Драченко
15
Лебедь
92
Кадымян
11
Моха
11
Моха
92
Кадымян
Остались в запасе
Шахтер
Олимпик
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
9
Александр Сытник
ЦФ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Олимпик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Олимпик
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+