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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Олимпик
Металлист - Олимпик: обзор матча 02 ноября 2014
Металлист
02.11.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Олимпик
86'
Замена
В. Гельзин
️️️️
Д. Еременко
Желтая карточка
К. Вильягра
83'
81'
Замена
Д. Гришко
️️️️
К. Дорошенко
Желтая карточка
А. Березовчук
72'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
63'
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Болбат
62'
58'
Замена
Д. Еременко
️️️️
А. Сытник
Замена
А. Радченко
️️️️
Д. Кулаков
53'
50'
Желтая карточка
И. Тищенко
Желтая карточка
Д. Кулаков
29'
24'
Желтая карточка
В. Огиря
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Моха
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
3-2-1-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
4
Березовчук
6
Торсильери
14
Кобин
15
Кулаков
19
Торрес
10
Хавьер
70
Жажа
8
Гоменюк
4-3-1-2
1
Махарадзе
22
Мищенко
13
Огиря
54
Дитятьев
30
Иванов
7
Драченко
19
Тищенко
11
Моха
23
Дорошенко
92
Кадымян
9
Сытник
15
Кулаков
46
Радченко
46
Радченко
15
Кулаков
50
Болбат
82
Ребенок
82
Ребенок
50
Болбат
Еременко
10
Гельзин
10
Гельзин
Еременко
23
Дорошенко
4
Гришко
4
Гришко
23
Дорошенко
9
Сытник
6
Еременко
6
Еременко
9
Сытник
Остались в запасе
Металлист
Олимпик
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
18
Игорь Семенина
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
25
Александр Максимов
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
25
Александр Максимов
ЦП
Статистика матча Металлист - Олимпик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Олимпик
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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