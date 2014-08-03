Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Заря
Олимпик - Заря: обзор матча 03 августа 2014
Олимпик
03.08.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Заря
88'
В. Лысенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Заря
90'
+4
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ! 1:0!
В. Лысенко
88'
87'
Вторая желтая
Н. Игнатьевич
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Лебедь
77'
Замена
М. Драченко
️️️️
Д. Еременко
71'
67'
Замена
И. Чайковский
️️️️
М. Пыско
Замена
А. Сытник
️️️️
П. Иванов
67'
Желтая карточка
Д. Еременко
57'
46'
Замена
А. Караваев
️️️️
И. Петряк
46'
Замена
А. Грицай
️️️️
М. Белый
45'
+2
Желтая карточка
М. Пыско
33'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Желтая карточка
В. Лебедь
23'
Желтая карточка
А. Дитятьев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
15
Валерий Лебедь
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
23
Шериф Иса
АП
6
Дмитрий Еременко
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
3
Михаил Пыско
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-1-3-1
72
Литовка
30
Иванов
54
Дитятьев
13
Огиря
4
Гришко
15
Лебедь
19
Тищенко
23
Дорошенко
6
Еременко
23
Иса
92
Кадымян
3-2-2-2-1
30
Шевченко
3
Пыско
15
Вернидуб
29
Белый
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
22
Любенович
17
Малиновский
10
Хомченовский
7
Петряк
28
Будковский
6
Еременко
7
Драченко
7
Драченко
6
Еременко
30
Иванов
9
Сытник
9
Сытник
30
Иванов
15
Лебедь
7
Лысенко
7
Лысенко
15
Лебедь
7
Петряк
20
Караваев
20
Караваев
7
Петряк
3
Пыско
4
Чайковский
4
Чайковский
3
Пыско
29
Белый
35
Грицай
35
Грицай
29
Белый
Остались в запасе
Олимпик
Заря
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Олимпик - Заря
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
Все
Олимпик
Заря
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+