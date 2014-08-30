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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Олимпик
Говерла - Олимпик: обзор матча 30 августа 2014
Говерла
30.08.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Олимпик
13'
Д. Гришко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Олимпик
90'
+2
Замена
Г. Кадымян
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
Т. Качараба
87'
80'
Замена
Я. Олейник
️️️️
Д. Еременко
79'
Замена
А. Сытник
️️️️
К. Дорошенко
Замена
В. Панфилов
️️️️
И. Глушицкий
77'
Замена
В. Каверин
️️️️
О. Герасимюк
69'
65'
Желтая карточка
Д. Еременко
60'
Желтая карточка
М. Драченко
Замена
М. Райчевич
️️️️
В. Павленко
46'
Желтая карточка
В. Павленко
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гришко
Пас отдал
К. Дорошенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
15
Валерий Лебедь
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Серж Акакпо
ЦЗ
19
Михаил Реплюк
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
17
Вячеслав Панфилов
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
11
Моха
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-1-3-2
35
Коваль
6
Тудосе
28
Ягодинскис
29
Глушицкий
33
Качараба
26
Павленко
4
Хомин
7
Герасимюк
16
Шацких
10
Фещук
79
Кузнецов
4-1-2-2-1
72
Литовка
13
Огиря
4
Гришко
54
Дитятьев
30
Иванов
15
Лебедь
7
Драченко
19
Тищенко
6
Еременко
23
Дорошенко
7
Лысенко
7
Герасимюк
24
Каверин
24
Каверин
7
Герасимюк
29
Глушицкий
17
Панфилов
17
Панфилов
29
Глушицкий
26
Павленко
7
Райчевич
7
Райчевич
26
Павленко
23
Дорошенко
9
Сытник
9
Сытник
23
Дорошенко
6
Еременко
33
Олейник
33
Олейник
6
Еременко
7
Лысенко
92
Кадымян
92
Кадымян
7
Лысенко
Остались в запасе
Говерла
Олимпик
19
Михаил Реплюк
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Серж Акакпо
ЦЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
11
Моха
ЦП
Остались в запасе
19
Михаил Реплюк
ЦП
27
Роберт Гегедош
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Серж Акакпо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
11
Моха
ЦП
Статистика матча Говерла - Олимпик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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