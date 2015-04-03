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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Говерла
Олимпик - Говерла: обзор матча 03 апреля 2015
Олимпик
03.04.2015, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Говерла
39'
К. Дорошенко (П)
70'
Д. Хлебас
84'
М. Фещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Говерла
90'
+1
Замена
В. Акимов
️️️️
Л. Аруна
90'
Замена
Д. Трухин
️️️️
С. Мякушко
Замена
А. Мищенко
️️️️
Ш. Иса
84'
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Фещук
Пас отдал
Л. Аруна
78'
Желтая карточка
А. Тудосе
Замена
И. Семенина
️️️️
К. Дорошенко
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
Пас отдал
С. Мякушко
Замена
И. Тищенко
️️️️
Моха
65'
57'
Замена
Д. Хлебас
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
Моха
56'
44'
Желтая карточка
О. Герасимюк
43'
Желтая карточка
Л. Аруна
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дорошенко
39'
Желтая карточка
В. Огиря
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
18
Игорь Семенина
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
3-4-2-1
72
Литовка
13
Огиря
4
Гришко
54
Дитятьев
7
Драченко
99
Гошкодеря
8
Доронин
11
Моха
23
Дорошенко
23
Иса
7
Лысенко
4-4-1-1
35
Коваль
33
Акакпо
6
Тудосе
28
Ягодинскис
8
Люлька
7
Герасимюк
25
Аруна
4
Хомин
47
Гришин
33
Мякушко
10
Фещук
23
Дорошенко
18
Семенина
18
Семенина
23
Дорошенко
23
Иса
22
Мищенко
22
Мищенко
23
Иса
11
Моха
19
Тищенко
19
Тищенко
11
Моха
25
Аруна
89
Акимов
89
Акимов
25
Аруна
33
Мякушко
15
Трухин
15
Трухин
33
Мякушко
47
Гришин
77
Хлебас
77
Хлебас
47
Гришин
Остались в запасе
Олимпик
Говерла
1
Ярослав Котляров
ВР
10
Владислав Гельзин
ЦФ
30
Павел Иванов
ЛЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
1
Александр Надь
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
1
Ярослав Котляров
ВР
10
Владислав Гельзин
ЦФ
30
Павел Иванов
ЛЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
Остались в запасе
1
Александр Надь
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Статистика матча Олимпик - Говерла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
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Олимпик
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2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
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2021.05.20 17:58
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