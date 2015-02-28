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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Олимпик
Заря - Олимпик: обзор матча 28 февраля 2015
Заря
28.02.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Олимпик
7'
М. Малышев
13'
М. Драченко (АГ)
31'
Р. Малиновский (П)
59'
Н. Каменюка
68'
А. Пилявский
70'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Олимпик
70'
ГОЛ! 5:1!
Г. Кадымян
ГОЛ! 5:0!
А. Пилявский
Пас отдал
Ж. Любенович
68'
Замена
И. Петряк
️️️️
Р. Малиновский
67'
65'
Замена
А. Сытник
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
Р. Малиновский
64'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
63'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Хомченовский
62'
Желтая карточка
Н. Каменюка
59'
ГОЛ! 4:0!
Н. Каменюка
59'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
А. Грицай
57'
50'
Желтая карточка
К. Дорошенко
38'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
М. Драченко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Малиновский
31'
30'
Желтая карточка
И. Тищенко
23'
Замена
И. Семенина
️️️️
В. Лебедь
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Драченко
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Малышев
Пас отдал
Р. Малиновский
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
15
Валерий Лебедь
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Моха
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
33
Юрий Бровченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Полтавцев
39
Опанасенко
29
Белый
79
Пилявский
20
Караваев
17
Малышев
35
Грицай
17
Малиновский
6
Каменюка
10
Хомченовский
28
Будковский
4-1-3-1-1
1
Махарадзе
22
Мищенко
13
Огиря
4
Гришко
30
Иванов
15
Лебедь
7
Драченко
19
Тищенко
11
Моха
23
Дорошенко
7
Лысенко
10
Хомченовский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Хомченовский
17
Малиновский
7
Петряк
7
Петряк
17
Малиновский
35
Грицай
22
Любенович
22
Любенович
35
Грицай
15
Лебедь
18
Семенина
18
Семенина
15
Лебедь
7
Лысенко
9
Сытник
9
Сытник
7
Лысенко
7
Драченко
92
Кадымян
92
Кадымян
7
Драченко
Остались в запасе
Заря
Олимпик
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
33
Юрий Бровченко
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
33
Юрий Бровченко
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Олимпик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Славутич-Арена
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