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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Олимпик
Черноморец - Олимпик: обзор матча 26 июля 2014
Черноморец
26.07.2014, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Олимпик
9'
В. Балашов
45'
А. Гай
59'
А. Гай
90+3'
В. Балашов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Олимпик
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Балашов
90'
+3
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Гай
74'
73'
Замена
В. Гельзин
️️️️
А. Сытник
71'
Замена
А. Мищенко
️️️️
А. Дитятьев
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Ю. Путраш
68'
63'
Замена
А. Недоля
️️️️
И. Семенина
ГОЛ! 3:0!
А. Гай
59'
Желтая карточка
В. Аржанов
49'
48'
Желтая карточка
А. Сытник
Замена
О. Данченко
️️️️
А. Шиндер
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Гай
Пас отдал
В. Аржанов
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Балашов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
30
Евгений Одинцов
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
17
Артем Недоля
ЦП
11
Моха
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
4-3-1-2
22
Безотосный
40
Путраш
3
Сиваков
4
Тейку
22
Зубейко
17
Аржанов
8
Ковальчук
19
Гай
27
Балашов
7
Шиндер
19
Фомин
3-4-2-1
1
Махарадзе
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
18
Семенина
30
Одинцов
8
Доронин
7
Драченко
23
Иса
23
Дорошенко
9
Сытник
40
Путраш
39
Опанасенко
39
Опанасенко
40
Путраш
19
Гай
24
Гречишкин
24
Гречишкин
19
Гай
7
Шиндер
94
Данченко
94
Данченко
7
Шиндер
9
Сытник
10
Гельзин
10
Гельзин
9
Сытник
18
Семенина
17
Недоля
17
Недоля
18
Семенина
54
Дитятьев
22
Мищенко
22
Мищенко
54
Дитятьев
Остались в запасе
Черноморец
Олимпик
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
72
Игорь Литовка
ВР
11
Моха
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
72
Игорь Литовка
ВР
11
Моха
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Олимпик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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