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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик: обзор матча 09 мая 2015
Ворскла
09.05.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Олимпик
13'
А. Ковпак (П)
25'
А. Скляр
31'
А. Шиндер
11'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Олимпик
Желтая карточка
О. Мищенко
90'
+4
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Ковпак
85'
Желтая карточка
А. Ткачук
80'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
А. Скляр
80'
Замена
И. Пердута
️️️️
А. Громов
73'
68'
Замена
А. Сытник
️️️️
В. Лебедь
62'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Моха
46'
Замена
И. Семенина
️️️️
Ш. Иса
ГОЛ! 3:1!
А. Шиндер
31'
ГОЛ! 2:1!
А. Скляр
25'
13'
Желтая карточка
Ш. Иса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ковпак
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кадымян
Пас отдал
Ш. Иса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
33
Юрий Бровченко
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Богуш
30
Симинин
17
Чеснаков
23
Сапай
4
Даллку
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
39
Ковпак
3-1-4-1-1
72
Литовка
22
Мищенко
13
Огиря
54
Дитятьев
15
Лебедь
7
Драченко
11
Моха
8
Доронин
33
Бровченко
23
Иса
92
Кадымян
39
Ковпак
99
Мищенко
99
Мищенко
39
Ковпак
6
Скляр
69
Дедечко
69
Дедечко
6
Скляр
28
Громов
44
Пердута
44
Пердута
28
Громов
23
Иса
18
Семенина
18
Семенина
23
Иса
15
Лебедь
9
Сытник
9
Сытник
15
Лебедь
11
Моха
7
Лысенко
7
Лысенко
11
Моха
Остались в запасе
Ворскла
Олимпик
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
1
Ярослав Котляров
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
1
Ярослав Котляров
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Олимпик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Ворскла
Новости команд
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