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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Олимпик
Динамо К - Олимпик: обзор матча 09 августа 2014
Динамо К
09.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Олимпик
90'
+2
Желтая карточка
В. Лебедь
90'
+1
Желтая карточка
В. Лысенко
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Сидорчук
87'
79'
Замена
А. Сытник
️️️️
Ш. Иса
74'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
71'
Желтая карточка
Г. Кадымян
Желтая карточка
Е. Макаренко
69'
58'
Желтая карточка
М. Драченко
56'
Замена
М. Драченко
️️️️
Д. Еременко
Замена
Е. Селин
️️️️
Д. Силва
52'
Травма
Д. Силва
51'
Желтая карточка
А. Драгович
43'
34'
Желтая карточка
Д. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
7
Андрей Ярмоленко
АП
45
Владислав Калитвинцев
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
15
Валерий Лебедь
ОП
13
Владислав Огиря
ОП
23
Шериф Иса
АП
6
Дмитрий Еременко
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-2-3-1
23
Рыбка
8
Макаренко
15
Драгович
21
Данило Силва
20
Гусев
20
Бельханда
8
Сидорчук
14
Тремулинас
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
11
Кравец
4-2-3-1
72
Литовка
19
Тищенко
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
15
Лебедь
13
Огиря
6
Еременко
23
Иса
23
Дорошенко
92
Кадымян
21
Данило Силва
33
Селин
33
Селин
21
Данило Силва
8
Сидорчук
90
Безус
90
Безус
8
Сидорчук
6
Еременко
7
Драченко
7
Драченко
6
Еременко
23
Иса
9
Сытник
9
Сытник
23
Иса
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
Остались в запасе
Динамо К
Олимпик
11
Виктор Цыганков
ПВ
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
11
Виктор Цыганков
ПВ
1
Александр Шовковский
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Олимпик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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