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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Олимпик
Металлург - Олимпик: обзор матча 18 октября 2014
Металлург
18.10.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Олимпик
40'
Ю. Штурко
69'
Ю. Штурко
55'
Ш. Иса
64'
Моха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Олимпик
90'
+3
Желтая карточка
А. Мищенко
90'
+2
Замена
Д. Еременко
️️️️
К. Дорошенко
Желтая карточка
А. Курилов
84'
80'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
М. Драченко
Замена
С. Рудыка
️️️️
И. Жураховский
76'
73'
Замена
И. Семенина
️️️️
А. Сытник
Замена
Д. Юсов
️️️️
Сержио
70'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Штурко
Пас отдал
П. Пашаев
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
Моха
Пас отдал
К. Дорошенко
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Сахневич
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Иса
Пас отдал
М. Драченко
53'
Желтая карточка
А. Сытник
ГОЛ! 1:0!
Ю. Штурко
Пас отдал
В. Приёмов
40'
Желтая карточка
Д. Лепа
29'
Желтая карточка
Ю. Штурко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-3-3
12
Боровик
74
Балич
20
Пашаев
78
Курилов
22
Сахневич
77
Сержио
88
Орелеси
21
Жураховский
21
Штурко
11
Лепа
80
Приёмов
4-3-2-1
1
Махарадзе
22
Мищенко
13
Огиря
54
Дитятьев
30
Иванов
7
Драченко
19
Тищенко
11
Моха
23
Иса
23
Дорошенко
9
Сытник
22
Сахневич
18
Каплиенко
18
Каплиенко
22
Сахневич
21
Жураховский
9
Рудыка
9
Рудыка
21
Жураховский
77
Сержио
28
Юсов
28
Юсов
77
Сержио
9
Сытник
18
Семенина
18
Семенина
9
Сытник
23
Дорошенко
6
Еременко
6
Еременко
23
Дорошенко
7
Драченко
92
Кадымян
92
Кадымян
7
Драченко
Остались в запасе
Металлург
Олимпик
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
25
Александр Максимов
ЦП
Остались в запасе
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
Остались в запасе
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
25
Александр Максимов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Олимпик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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