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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Ворскла
Олимпик - Ворскла: обзор матча 06 декабря 2014
Олимпик
06.12.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
85'
И. Семенина
5'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Ворскла
90'
+1
Замена
О. Баранник
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 1:1!
И. Семенина
85'
84'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
73'
Желтая карточка
А. Дитятьев
72'
Замена
К. Дорошенко
️️️️
Ш. Иса
63'
62'
Вторая желтая
А. Янузи
Желтая карточка
И. Тищенко
30'
26'
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
Ш. Иса
5'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дедечко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Махарадзе
22
Мищенко
54
Дитятьев
4
Гришко
33
Олейник
30
Иванов
18
Семенина
19
Тищенко
11
Моха
23
Иса
92
Кадымян
4-2-1-3
31
Богуш
3
Ткачук
17
Чеснаков
4
Даллку
23
Сапай
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
39
Ковпак
9
Янузи
28
Громов
23
Иса
23
Дорошенко
23
Дорошенко
23
Иса
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
17
Турсунов
24
Баранник
24
Баранник
17
Турсунов
Остались в запасе
Олимпик
Ворскла
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Олимпик - Ворскла
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
имени Банникова
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