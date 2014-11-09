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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Олимпик
Волынь - Олимпик: обзор матча 09 ноября 2014
Волынь
09.11.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Олимпик
37'
Ф. Матей
44'
Э. Бикфалви
70'
Э. Бикфалви
90+1'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Олимпик
Замена
А. Сваток
️️️️
Ф. Матей
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
А. Кобахидзе
Пас отдал
В. Федорчук
90'
+1
87'
Желтая карточка
В. Лысенко
80'
Замена
В. Гельзин
️️️️
М. Драченко
ГОЛ! 3:0!
Э. Бикфалви
70'
66'
Замена
А. Сытник
️️️️
К. Дорошенко
Желтая карточка
И. Жунич
64'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Р. Мемешев
60'
46'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Г. Кадымян
Замена
А. Кичак
️️️️
В. Недилько
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Бикфалви
44'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Матей
Пас отдал
Э. Бикфалви
37'
Желтая карточка
Р. Бабенко
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Моха
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-5-1-1
42
Недилько
23
Немчанинов
5
Жунич
30
Симинин
30
Кобахидзе
5
Федорчук
31
Шабанов
93
Матей
8
Бабенко
10
Бикфалви
7
Мемешев
4-3-2-1
1
Махарадзе
22
Мищенко
13
Огиря
4
Гришко
30
Иванов
7
Драченко
19
Тищенко
11
Моха
23
Иса
23
Дорошенко
92
Кадымян
42
Недилько
13
Кичак
13
Кичак
42
Недилько
93
Матей
5
Сваток
5
Сваток
93
Матей
7
Мемешев
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Мемешев
7
Драченко
10
Гельзин
10
Гельзин
7
Драченко
23
Дорошенко
9
Сытник
9
Сытник
23
Дорошенко
92
Кадымян
7
Лысенко
7
Лысенко
92
Кадымян
Остались в запасе
Волынь
Олимпик
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
18
Игорь Семенина
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
11
Селин
ЦФ
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
72
Игорь Литовка
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Олимпик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
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Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
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«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
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2019.09.12 20:49
10
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2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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