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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Олимпик
Металлург - Олимпик: обзор матча 11 апреля 2015
Металлург
11.04.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Олимпик
55'
А. Мораес (П)
59'
В. Чечер
63'
А. Мораес
90'
К. Макридис
31'
К. Дорошенко
90+3'
Ш. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Олимпик
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Ш. Иса
Пас отдал
Моха
ГОЛ! 4:1!
К. Макридис
90'
Замена
А. Нойок
️️️️
Александре
89'
Замена
Габриэль
️️️️
Н. Морозюк
83'
Замена
В. Федотов
️️️️
Г. Нельсон
75'
72'
Желтая карточка
В. Лысенко
70'
Замена
В. Лебедь
️️️️
К. Дорошенко
64'
Замена
В. Лысенко
️️️️
А. Сытник
ГОЛ! 3:1!
А. Мораес
Пас отдал
К. Макридис
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Чечер
Пас отдал
Александре
59'
55'
Желтая карточка
И. Тищенко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мораес
55'
46'
Желтая карточка
К. Дорошенко
46'
Замена
И. Тищенко
️️️️
В. Доронин
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Дорошенко
Пас отдал
Ш. Иса
7'
Желтая карточка
А. Дитятьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
18
Игорь Семенина
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-4-1-1
79
Панькив
22
Барановский
44
Чечер
23
Соболь
4
Прийма
23
Насонов
6
Морозюк
8
Нельсон
14
Александре
13
Макридис
18
Мораес
4-3-2-1
72
Литовка
13
Огиря
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
7
Драченко
11
Моха
8
Доронин
23
Иса
23
Дорошенко
9
Сытник
14
Александре
55
Нойок
55
Нойок
14
Александре
6
Морозюк
37
Габриэль
37
Габриэль
6
Морозюк
8
Нельсон
19
Федотов
19
Федотов
8
Нельсон
23
Дорошенко
15
Лебедь
15
Лебедь
23
Дорошенко
8
Доронин
19
Тищенко
19
Тищенко
8
Доронин
9
Сытник
7
Лысенко
7
Лысенко
9
Сытник
Остались в запасе
Металлург
Олимпик
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Олимпик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Оболонь
Новости команд
Все
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Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
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2021.05.23 16:48
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2016.02.09 21:37
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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