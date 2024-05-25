Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Морике Фофана - статистика

Завершил карьеру
23 ноября 1991 (34)
#7 | Нападающий
178 см
Кот-д'Ивуар
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
27
0
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Самсунспор
1 : 1
18.05.2024
Аланьяспор
56' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
27.04.2024
Самсунспор
70' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
1 : 1
13.04.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
3 : 0
17.03.2024
Самсунспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
81' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2024
Самсунспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 0
23.02.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Самсунспор
2 : 0
25.01.2024
Кайсериспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
1' - 77'
36'
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
59' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор
70' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
56' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 1
04.11.2023
Хатайспор
61' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
0 : 0
22.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
1' - 46'
38'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
16.09.2023
Самсунспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
2 : 1
27.08.2023
Самсунспор
1' - 90'
21'
Турция. Суперлига, 2 тур
Самсунспор
0 : 2
21.08.2023
Фенербахче
1' - 59'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
1' - 76'
45'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+