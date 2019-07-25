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    Морике Фофана - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Морике
    Фамилия Фофана
    Команда Йени Малатьяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1991 (31 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Йени Малатьяспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе Йени Малатьяспор (Малатья) 1:0 Партизан (Белград)
    01.08.2019 1' -90' Олимпия (Любляна) 0:1 Йени Малатьяспор (Малатья)
    45'
    25.07.2019 1' -90' Йени Малатьяспор (Малатья) 2:2 Олимпия (Любляна)
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