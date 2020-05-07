Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефано Бельтраме - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1993 (33), Биелла
#10 | Нападающий
183 см
Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 31 тур
Маритиму
2 : 2
07.05.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Маритиму
1 : 2
29.04.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
4 : 2
02.04.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
1' - 58'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
1' - 61'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
05.03.2023
Маритиму
79' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Маритиму
3 : 1
25.02.2023
Санта-Клара
1' - 40'
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
12.02.2023
Брага
1' - 62'
Португалия. Примейра, 19 тур
Шавиш
2 : 1
05.02.2023
Маритиму
1' - 46'
14'
Португалия. Примейра, 18 тур
Маритиму
0 : 2
01.02.2023
Порту
1' - 73'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
46' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Маритиму
1 : 0
08.01.2023
Спортинг
69' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
70' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
73' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
1' - 67'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
1' - 84'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
1' - 73'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 0
18.09.2022
Маритиму
62' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
5 : 0
21.08.2022
Маритиму
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 2 тур
Маритиму
1 : 2
15.08.2022
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
5 : 1
06.08.2022
Маритиму
1' - 72'
Главные новости
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
4
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
19
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+