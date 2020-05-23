Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симон Рольфес - статистика

Завершил карьеру
21 января 1982 (44)
#6 | Полузащитник
191 см | 83 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
24
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
23.05.2015
Байер
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 0
16.05.2015
Хоффенхайм
1' - 77'
71'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
3 : 0
09.05.2015
Байер
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 0
02.05.2015
Бавария
1' - 120'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
25.04.2015
Байер
1' - 60'
17'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
4 : 0
18.04.2015
Ганновер-96
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
2 : 3
11.04.2015
Байер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
4 : 0
04.04.2015
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0 : 1
21.03.2015
Байер
1' - 90'
35'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
4 : 0
13.03.2015
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 0
28.02.2015
Фрайбург
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2 : 2
21.02.2015
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
4 : 5
14.02.2015
Вольфсбург
46' - 90'
79'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
2 : 1
08.02.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
0 : 1
04.02.2015
Байер
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0 : 0
31.01.2015
Боруссия Д
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 1
20.12.2014
Айнтрахт
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0 : 1
17.12.2014
Байер
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 1
14.12.2014
Боруссия М
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
1 : 0
06.12.2014
Байер
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5 : 1
29.11.2014
Кельн
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 3
22.11.2014
Байер
1' - 46'
16'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 2
30.08.2014
Герта
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
0 : 2
23.08.2014
Байер
1' - 61'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+