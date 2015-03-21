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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 21 марта 2015
Шальке-04
21.03.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Байер
35'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
88'
Желтая карточка
Венделл
81'
Желтая карточка
К. Беллараби
78'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Д. Фарфан
️️️️
М. Майер
78'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Нойштедтер
64'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
61'
Желтая карточка
М. Хегер
59'
46'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
К. Пападопулос
46'
Замена
О. Топрак
️️️️
Х. Сон
43'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Сане
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Пас отдал
С. Рольфес
11'
Желтая карточка
Р. Хильберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Велленройтер
28
Фукс
23
Айхан
22
Настасич
32
Матип
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Барнетта
7
Майер
10
Сане
21
Хунтелаар
3-3-3-1
1
Лено
4
Спахич
14
Пападопулос
18
Венделл
19
Хильберт
8
Кастро
6
Рольфес
38
Беллараби
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Горецка
33
Нойштедтер
10
Сане
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Сане
7
Майер
8
Фарфан
8
Фарфан
7
Майер
14
Пападопулос
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
14
Пападопулос
7
Сон
21
Топрак
21
Топрак
7
Сон
11
Кисслинг
8
Бендер
8
Бендер
11
Кисслинг
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Шальке-04 - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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