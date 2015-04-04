Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 04 апреля 2015
Байер
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Гамбург
7'
Г. Кастро
44'
Ш. Кисслинг
56'
Ш. Кисслинг
63'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
К. Беллараби
82'
Желтая карточка
К. Пападопулос
77'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
73'
67'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Д. Донати
️️️️
Т. Едвай
66'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Беллараби
63'
60'
Замена
М. Диас
️️️️
П. Ирачек
ГОЛ! 3:0!
Ш. Кисслинг
56'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
50'
46'
Замена
Л. Холтби
️️️️
З. Штибер
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
44'
42'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
25'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Желтая карточка
О. Топрак
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Беллараби
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Петер Кнабель
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Едвай
21
Топрак
14
Пападопулос
18
Венделл
8
Бендер
8
Кастро
6
Рольфес
8
Брандт
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-5-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
5
Джуру
2
Дикмайер
8
Ирачек
9
Мюллер
16
Иличевич
85
Бехрами
10
Штибер
40
Олич
38
Беллараби
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
38
Беллараби
4
Едвай
2
Донати
2
Донати
4
Едвай
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
8
Ирачек
21
Диас
21
Диас
8
Ирачек
10
Штибер
90
Холтби
90
Холтби
10
Штибер
9
Мюллер
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Гамбург
18
Дарио Крешич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Петер Кнабель
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Петер Кнабель
Статистика матча Байер - Гамбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Гамбург
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+