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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 02 мая 2015
Байер
02.05.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
55'
Х. Чалханоглу
81'
Ю. Брандт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
90'
+1
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
В. Юрченко
️️️️
К. Беллараби
89'
88'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
К. Беллараби
86'
86'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
81'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
75'
72'
Замена
Л. Гертлер
️️️️
К. Писарро
70'
Желтая карточка
Данте
64'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Лам
62'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
(К)
ОП
7
Штефан Райнарц
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рико Штридер
ЛАЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
10
Джанлука Гаудино
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лено
18
Венделл
4
Едвай
21
Топрак
19
Хильберт
6
Рольфес
7
Райнарц
10
Чалханоглу
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-4-1-1-1
1
Нойер
8
Вайзер
13
Рафинья
4
Данте
88
Мартинес
21
Лам
10
Гаудино
13
Штридер
31
Швайнштайгер
27
Гетце
14
Писарро
38
Беллараби
80
Юрченко
80
Юрченко
38
Беллараби
10
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
10
Чалханоглу
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
14
Писарро
16
Гертлер
16
Гертлер
14
Писарро
88
Мартинес
4
Бенатиа
4
Бенатиа
88
Мартинес
21
Лам
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Лам
Остались в запасе
Байер
Бавария
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
18
Курт Зинан
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Байер - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 19:25 (прямая)
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