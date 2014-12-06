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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 06 декабря 2014
Бавария
06.12.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Байер
51'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Р. Левандовски
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Беллараби
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
88'
75'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ш. Кисслинг
68'
Желтая карточка
Г. Кастро
62'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Бендер
62'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Х. Алонсо
51'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
46'
41'
Желтая карточка
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
13
Рафинья
4
Бенатиа
17
Боатенг
7
Рибери
3
Алонсо
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Едвай
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
18
Венделл
10
Чалханоглу
8
Кастро
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
9
Левандовски
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
9
Левандовски
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
7
Сон
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Сон
11
Кисслинг
10
Крузе
10
Крузе
11
Кисслинг
8
Бендер
18
Дрмич
18
Дрмич
8
Бендер
Остались в запасе
Бавария
Байер
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Данте
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Бавария - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 20:25 (прямая)
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