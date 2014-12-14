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Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 14 декабря 2014
Байер
14.12.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
17'
Х. Чалханоглу
38'
Р. Брауверс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Желтая карточка
Л. Бендер
90'
+3
90'
+2
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Крузе
88'
Замена
Раффаэл
️️️️
Т. Азар
78'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
72'
Желтая карточка
Т. Едвай
63'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Х. Сон
58'
52'
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
50'
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брауверс
Пас отдал
Т. Азар
Желтая карточка
Венделл
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ш. Кисслинг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
24
Тони Янчке
(К)
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
8
Кастро
8
Бендер
10
Чалханоглу
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-2-3-1
1
Зоммер
4
Корб
24
Янчке
4
Брауверс
18
Домингес
23
Крамер
34
Джака
28
Хан
7
Херрманн
9
Азар
10
Крузе
7
Сон
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Сон
10
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
10
Чалханоглу
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
9
Азар
11
Раффаэл
11
Раффаэл
9
Азар
10
Крузе
10
Хргота
10
Хргота
10
Крузе
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
28
Янис Бласвих
ВР
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Байер - Боруссия М
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 17:25 (прямая)
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