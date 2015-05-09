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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 09 мая 2015
Боруссия М
09.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Байер
50'
М. Крузе
81'
П. Херрманн
88'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
Замена
Т. Азар
️️️️
Ф. Джонсон
89'
ГОЛ! 3:0!
И. Траоре
Пас отдал
Ф. Джонсон
88'
87'
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
87'
Желтая карточка
Г. Джака
83'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
81'
65'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
С. Рольфес
65'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Ш. Кисслинг
61'
Желтая карточка
Р. Хильберт
Желтая карточка
К. Крамер
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
П. Херрманн
50'
44'
Желтая карточка
Л. Бендер
25'
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Хильберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
4
Корб
24
Янчке
4
Брауверс
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-3-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
19
Хильберт
6
Рольфес
10
Чалханоглу
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
19
Джонсон
9
Азар
9
Азар
19
Джонсон
11
Кисслинг
7
Райнарц
7
Райнарц
11
Кисслинг
19
Хильберт
2
Донати
2
Донати
19
Хильберт
6
Рольфес
18
Дрмич
18
Дрмич
6
Рольфес
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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