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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 13 марта 2015
Байер
13.03.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
32'
Венделл
36'
Й. Дрмич
50'
К. Беллараби
59'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
84'
Желтая карточка
А. Глоушек
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Й. Дрмич
83'
74'
Желтая карточка
А. Максим
64'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Ди
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Р. Хильберт
63'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
К. Беллараби
63'
61'
Замена
А. Глоушек
️️️️
Г. Сакаи
60'
Желтая карточка
С. Ди
ГОЛ! 4:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
59'
ГОЛ! 3:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Г. Кастро
50'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
48'
46'
Замена
Ж. Кизеветтер
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 2:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
Р. Хильберт
36'
Желтая карточка
Венделл
35'
ГОЛ! 1:0!
Венделл
32'
Желтая карточка
Р. Хильберт
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
42
Жером Кизеветтер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-4-2-1
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
14
Пападопулос
10
Чалханоглу
8
Кастро
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
18
Дрмич
4-3-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
5
Швааб
2
Сакаи
17
Кляйн
44
Максим
20
Ди
4
Гентнер
18
Костич
10
Гинчек
11
Вернер
38
Беллараби
7
Райнарц
7
Райнарц
38
Беллараби
19
Хильберт
8
Брандт
8
Брандт
19
Хильберт
18
Дрмич
11
Кисслинг
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Костич
42
Кизеветтер
42
Кизеветтер
18
Костич
2
Сакаи
14
Глоушек
14
Глоушек
2
Сакаи
20
Ди
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Ди
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Торстен Киршбаум
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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