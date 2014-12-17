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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 17 декабря 2014
Хоффенхайм
17.12.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Байер
79'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
90'
+3
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Беллараби
89'
Желтая карточка
Р. Хильберт
Замена
А. Модест
️️️️
А. Салаи
88'
85'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Г. Кастро
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Руди
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Ю. Брандт
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
С. Цубер
️️️️
Т. Эльюнусси
57'
47'
Желтая карточка
С. Бениш
44'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Т. Штробль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
22
Ким Чжин-Су
5
Штробль
18
Эльюнусси
13
Руди
27
Швеглер
11
Салаи
31
Фолланд
9
Фирмино
4-3-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
19
Хильберт
8
Кастро
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
18
Эльюнусси
7
Цубер
7
Цубер
18
Эльюнусси
13
Руди
22
Шипплок
22
Шипплок
13
Руди
11
Салаи
27
Модест
27
Модест
11
Салаи
8
Кастро
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кастро
10
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
10
Чалханоглу
38
Беллараби
21
Озтюнали
21
Озтюнали
38
Беллараби
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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