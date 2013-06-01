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Нано
Статистика
Нано - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1982 (44)
#19 | Полузащитник
187 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
18
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
01.06.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 0
18.05.2013
Осасуна
70' - 79'
79'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4 : 0
04.05.2013
Осасуна
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 2
26.04.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
0 : 0
21.04.2013
Реал Сосьедад
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 0
13.04.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 1
09.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 1
02.03.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 0
17.02.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 0
02.02.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
5 : 1
27.01.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
06.01.2013
Осасуна
70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
1 : 2
22.12.2012
Гранада
1' - 77'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 1
15.12.2012
Осасуна
1' - 67'
48'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 0
30.11.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
24.11.2012
Осасуна
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 0
17.11.2012
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 1
04.11.2012
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3 : 1
28.10.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 0
07.10.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
4 : 0
30.09.2012
Леванте
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 1
22.09.2012
Осасуна
1' - 75'
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