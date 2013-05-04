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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 04 мая 2013
Валенсия
04.05.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
39'
Р. Сольдадо
44'
Р. Кошта
60'
Э. Банега
90+3'
Жонас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Жонас
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Нано
88'
Желтая карточка
М. Бертран
Желтая карточка
Ж. Перейра
86'
Замена
В. Руис
️️️️
Ж. Матье
79'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
76'
74'
Вторая желтая
Д. Тимор
71'
Замена
М. Бертран
️️️️
Лоло
69'
Желтая карточка
Д. Тимор
ГОЛ! 3:0!
Э. Банега
60'
58'
Красная карточка
А. Аррибас
58'
Замена
Лоло
️️️️
К. Сола
56'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Р. Лоэ
Замена
А. Сиссоко
️️️️
С. Каналес
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кошта
Пас отдал
Т. Коста
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
39'
Желтая карточка
Жонас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
18
Мануэль
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-4-1-2
13
Гуаита
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
18
Гуардадо
8
Коста
11
Банега
10
Парехо
20
Каналес
9
Сольдадо
17
Жонас
3-4-2-1
1
Андрес
14
Аррибас
4
Фланьо
19
Нано
24
Тимор
24
Лоэ
33
Сильва
6
Ойер
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
9
Сола
20
Каналес
26
Сиссоко
26
Сиссоко
20
Каналес
22
Матье
4
Руис
4
Руис
22
Матье
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
Лоло
2
Бертран
2
Бертран
Лоло
9
Сола
8
Лоло
8
Лоло
9
Сола
24
Лоэ
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
24
Лоэ
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Осасуна
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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