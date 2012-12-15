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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 15 декабря 2012
Хетафе
15.12.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
90+2'
Д. Кастро (П)
85'
К. Сола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кастро
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
88'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Сола
86'
Желтая карточка
К. Сола
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Сола
Пас отдал
Нино
Желтая карточка
Х. Валера
83'
80'
Замена
Ойер
️️️️
А. Сехудо
78'
Красная карточка
Э. Арментерос
Желтая карточка
Мичел
75'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Баррада
75'
Желтая карточка
А. Лафита
74'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Васкес
70'
67'
Замена
М. Бертран
️️️️
Нано
Желтая карточка
А. Лопо
65'
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Леон
63'
48'
Желтая карточка
Нано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
4-4-1-1
13
Мойя
2
Мане
22
Лопо
19
Абрахам
20
Валера
7
Лафита
10
Баррада
8
Мичел
25
Торрес
14
Леон
9
Васкес
4-1-2-1-2
1
Андрес
19
Нано
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Дамиа
24
Лоэ
16
Сехудо
10
Пуньяль
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
10
Баррада
14
Гавилан
14
Гавилан
10
Баррада
14
Леон
17
Кастро
17
Кастро
14
Леон
9
Васкес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Васкес
19
Нано
2
Бертран
2
Бертран
19
Нано
9
Сола
24
Тимор
24
Тимор
9
Сола
16
Сехудо
6
Ойер
6
Ойер
16
Сехудо
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Роберто Торрес
АП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Хетафе - Осасуна
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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