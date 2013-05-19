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Карлос Матеу
Статистика
Карлос Матеу - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1984 (42), Квилмез
#20 | Защитник
184 см
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 1
27.01.2013
Милан
61' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 1
20.01.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 0
13.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 1
22.12.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3 : 0
16.12.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2 : 1
08.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
02.12.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 1
18.11.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
3 : 2
11.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 2
04.11.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1 : 0
31.10.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
79' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
07.10.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 5
30.09.2012
Торино
45' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
2 : 1
26.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 0
23.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
15.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 1
02.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
26.08.2012
Лацио
Был в запасе
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