Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джефф Кэмерон - статистика

Завершил карьеру
11 июля 1985 (41)
#5 | Защитник
191 см
США
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
26
1
1
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
25.02.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
15.02.2020
Сток Сити
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
0 : 0
11.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
2 : 1
28.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
18.01.2020
Лидс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
3 : 1
11.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 1
01.01.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 0
26.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
21.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
6'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Барнсли
5 : 3
14.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
11.12.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
07.12.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.11.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
27.11.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
09.11.2019
Мидлсбро
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
28.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
22.10.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
2 : 3
19.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
05.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 0
02.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
28.09.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 2
21.09.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
14.09.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
21.08.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 0
17.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.08.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
03.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
53'
16'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
8
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+