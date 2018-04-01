Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Георгий Чантурия - статистика

Завершил карьеру
11 апреля 1993 (33), Тбилиси
#9 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Грузия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
18
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
1 : 1
01.04.2018
Рубин
74' - 84'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
0 : 2
12.03.2018
Локомотив
60' - 90'
75'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
03.03.2018
Урал
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
2 : 1
02.12.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0 : 1
26.11.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2 : 0
19.11.2017
Урал
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
2 : 2
03.11.2017
Динамо
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
29.10.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2 : 0
22.10.2017
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2 : 1
14.10.2017
Анжи
1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2 : 0
30.09.2017
Урал
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3 : 1
24.09.2017
Тосно
1' - 67'
5'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 1
17.09.2017
Урал
1' - 60'
31'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
54'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
2 : 1
26.08.2017
Урал
1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0 : 0
19.08.2017
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
14.08.2017
Урал
39' - 90'
69'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1 : 1
06.08.2017
Урал
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
29.07.2017
Уфа
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0 : 1
23.07.2017
Урал
79' - 90'
89'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
1 : 1
15.07.2017
Ростов
Был в запасе
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
3
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+