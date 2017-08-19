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РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 19 августа 2017
Урал
19.08.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
Желтая карточка
А. Евсеев
89'
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Фидлер
82'
82'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Головин
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Ю. Бавин
68'
64'
Желтая карточка
К. Набабкин
64'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Евсеев
️️️️
М. Григорьев
62'
52'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Оланаре
44'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
33
Ароян
15
Кулаков
10
Фидлер
10
Григорьев
40
Бавин
9
Чантурия
10
Бикфалви
98
Ильин
3-3-2-1-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Васин
6
Фернандес
19
Вернблум
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Головин
80
Оланаре
40
Бавин
92
Емельянов
92
Емельянов
40
Бавин
10
Григорьев
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Григорьев
10
Фидлер
97
Портнягин
97
Портнягин
10
Фидлер
80
Оланаре
11
Витиньо
11
Витиньо
80
Оланаре
10
Головин
17
Миланов
17
Миланов
10
Головин
66
Дзагоев
63
Чалов
63
Чалов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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