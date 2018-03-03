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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 03 марта 2018
ЦСКА
03.03.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Урал
59'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Муса
90'
+2
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
79'
Травма
М. Фернандес
77'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Витиньо
75'
66'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
К. Кучаев
59'
49'
Желтая карточка
В. Ильин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
58
Отман Эль Кабир
ЦП
5
Андрей Егорычев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Вернблум
6
Фернандес
18
Кучаев
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
7
Муса
3-3-1-2-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
7
Данцев
20
Бумаль
10
Фидлер
92
Емельянов
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
98
Ильин
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
7
Муса
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
7
Муса
11
Витиньо
17
Миланов
17
Миланов
11
Витиньо
10
Фидлер
9
Чантурия
9
Чантурия
10
Фидлер
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
60
Владислав Полетаев
ВР
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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