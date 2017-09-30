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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 30 сентября 2017
Спартак
30.09.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Урал
36'
А. Самедов
51'
П. Роша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Адриано
87'
78'
Замена
Д. Чернов
️️️️
Г. Чантурия
74'
Вторая желтая
Г. Балажиц
67'
Желтая карточка
В. Ароян
67'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Н. Глушков
52'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Евсеев
ГОЛ! 2:0!
П. Роша
Пас отдал
Л. Адриано
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
Л. Мельгарехо
36'
31'
Желтая карточка
Г. Балажиц
22'
Желтая карточка
П. Бумаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-1-3-1-1
57
Селихов
23
Комбаров
14
Джикия
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
10
Мельгарехо
71
Попов
19
Самедов
32
Роша
4
Адриано
4-1-3-2
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
20
Бумаль
9
Чантурия
40
Бавин
94
Евсеев
10
Бикфалви
99
Глушков
4
Адриано
8
Пашалич
8
Пашалич
4
Адриано
9
Чантурия
4
Чернов
4
Чернов
9
Чантурия
99
Глушков
10
Фидлер
10
Фидлер
99
Глушков
94
Евсеев
98
Ильин
98
Ильин
94
Евсеев
Остались в запасе
Спартак
Урал
10
Фэшн Сакала
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
10
Фэшн Сакала
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак - Урал
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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